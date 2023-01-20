行政院長蘇貞昌19日再度提出請辭，總統府對此表示，農曆年期間啟動內閣調整作業。前民進黨立委林濁水不禁酸說，總統專做幕僚的事，不做總統該做的，就像延長役期案，兩件事處理起來，精神前後一貫，真是「神奇的總統」。

林濁水20日在臉書貼文表示，總統說，要在過年中展開「內閣調整作業」，總統的責任是任命院長，至於組閣作業，由院長去忙就好了，但是現在院長懸著不任命，卻忙著「調整內閣作業」，總統的事不做，認真做院長的事。

林濁水並舉例表示，就像延長役期案，總統猶豫幾年不決斷延不延，民眾和國際友人擔心的擔心、駡的駡，她都不理會，只埋頭認真修改方案版本，一改就兩年，改了56次。

林濁水忍不住酸說，專做幕僚的事，不做總統該做的，兩件事處理起來，精神前後一貫，真是神奇的總統。

另外，林濁水也在一篇新的貼文點出，台灣的憲政運作消息愈來愈混亂了。媒體報導：過完年，蘇內閣總辭，過年期間是看守內閣，先看守再總辭，別開生面。