最高行政法院去年底搶占便民頭香，首創以簡訊和Email發送訊息，通知案件當事人裁判結果，堪稱終審法院創舉。最高行政法院指出，這項新措施是為實現透明的司法與便民禮民的目標，訴訟當事人可立即知悉案件終結及裁判結果，讓正義更即時。然而不少檢警人士則對這項新措施持保留態度，認為可能引起詐騙集團仿製假訊息及釣魚網站，趁機詐騙個資及財物，建議最高行政法院做好資安並重新評估。

最高行政法院去年12月28日發布新聞稿指出，以往訴訟案件除了經由法院言詞辯論而公開宣判，當事人想知道裁判結果，就要到法院看公告、自行聲請線上案件查詢服務、或等候法院郵寄主文和裁判書，才能得知裁判結果，當事人無法即時得知訊息。

為了大幅提升便民效率，最高行政法院運用簡訊、Email，將經宣示或公告的裁判主文透過中華電信門號（0911510401）及司法院電子郵件主機發送「最高行政法院○年度○字第○號裁判主文已上傳，請至司法院主文公告網查詢

」，讓當事人可以在第一時間查詢裁判結果，大幅提升便民效率。

不過檢警人士對此表示憂慮，有資深檢察官表示，最高行政法院利用簡訊和Email通知裁判結果，便民措施值得敬佩，不過台灣詐騙集團實在太猖狂，希望能做好資訊安全，避免當事人個資外洩。這位資深檢察官指出，只要機關作業沒有違失，當事人本來就會收到法院寄送的判決書，是否真的會差那幾天，非要提早發簡訊和寄Email，反而讓不法人士有可趁之機，值得再斟酌。

政府發放三倍券時，曾遭詐騙集團搭便車騙民眾個資，內政部緊急製作防詐圖片。（圖／翻攝內政部臉書）

一位資深刑警指出，近年來政府的救濟金、防疫資訊等，只要能搭上政府機關訊息便車的事件，都成為詐騙集團眼中的宿主肥羊，像政府之前發放三倍券消息一出爐，馬上就有詐騙集團傳簡訊騙民眾個資，或是謊稱可以代辦幫忙領券，甚至還有假網拍，謊稱能幫民眾用低價預購三倍券，真是花招百出。連專門打擊犯罪的刑事警察局見狀都不禁大呼：「真厲害！」呼籲民眾提醒家中長輩，千萬別亂點簡訊內容。

資深刑警分析，詐騙集團常會假借大眾矚目時事議題發送釣魚簡訊，藉此誘騙民眾點擊釣魚連結，民眾一旦輸入個人資料、金融帳戶帳號或信用卡號等資料，或遭植入惡意程式竊取認證碼後，詐騙集團即可取得民眾重要的個人資料及金融資訊，詐騙民眾金錢。就算民眾點擊釣魚連結後沒被直接騙錢，詐騙集團也會利用民眾輸入的個資當人頭帳戶，進行洗錢等不法勾當，因為對詐騙集團來說，這些個資是最新鮮、最好用的，大家千萬要小心。

更多 CTWANT 報導