內政部日前公布2022年詐騙手法前3名，分別是「假網路拍賣」、「假投資」及「解除分期付款」，3者財損合計超過45億元，金額令人咋舌，其中利用手機簡訊搭配偽冒官署釣魚網站，更是不法分子用來詐騙個資和財物的進階版手法。刑事警察局去年9月間首度破獲的偽冒大陸和東南亞官署釣魚網站案，就是由台灣軟體工程師編寫設計，值得最高行政法院發送即時裁判簡訊給民眾時多加留意和防範。

刑事警察局駐印尼聯絡組去年接獲情資，當地資訊安全公司網路安全調查報告中，有惡意釣魚網站的來源是台灣，懷疑有國人涉案，刑事局深入追查後，在雲林、苗栗、台中搜索逮捕陳姓工程師、巫姓主嫌及3名共犯，並查扣大量電子設備，發現他們製作「中國人民最高檢察院」、「泰國曼谷民事法院」、及「越南公安部」等假官署釣魚網站。這是國內首宗破獲的詐騙釣魚網站及攔截簡訊系統開發商，並完整查扣惡意程式App原始碼。

刑事局發現，本案陳姓工程師製作假官網維妙維肖，更研究應用「變臉」技術，以假檢警透過視訊和受害者對話「騙到底」，把被害人唬得一愣一愣。初步查出共有泰籍、大陸籍等20名被害人受騙，初估詐騙金額千萬元以上。其中一名泰國人被騙走160萬元，19名大陸人士也被騙走人民幣135萬元（合新台幣600萬元）。警方擔心這個詐騙「台灣隊」橫掃大陸和東南亞，緊急透過駐美西聯絡組聯繫Google、Apple等公司，下架偽冒官署App（iOS版本）、Apk（Android版本），避免有他國民眾再遭詐。

政府即將全民普發6000元，數位發展部提醒民眾勿點選假簡訊的網址。（圖／翻攝數位部官網）

此外，檢警近來最嚴陣以待的就是春節後，政府將全民普發現金6000元政策，檢警擔心詐騙集團大肆利用這個機會鋪天蓋地狂發簡訊，誘使民眾點選簡訊內的釣魚網站，藉以詐騙個資和財物。數位發展部指出，其實已有民眾收到以該部為名義發送的詐騙簡訊，該部已向警方165反詐騙專線完成報案。

數位部表示，由於該簡訊的網址之前沒有人註冊使用，為避免日後遭有心人士利用，造成民眾上當受騙，數位部已經註冊，防止假訊息擴散。數位部強調，不會透過簡訊通知民眾領錢，6000元在農曆年後才會發放，發放方式一有定案就會立即公開說明。

數位部並提供最簡單辨別假簡訊方式，相關申領網站的網址首段一定會是gov.tw結尾，而數位部推出的政府縮短網址服務（

）所產生的政府網站短網址，也一定是

開頭，而該詐騙簡訊所載網址首段不是gov.tw結尾，不屬於政府機關網址，顯然是假訊息。呼籲民眾若有收到這類詐騙簡訊，千萬不要轉傳，避免造成親友誤解。

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