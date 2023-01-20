知名YouTuber路路（賴泳年）擁有甜美臉蛋、纖細身材，但卻以超大食量的大胃王稱號走紅，在YouTube擁有超過72萬人訂閱，受到大批粉絲支持。但沒想到日前才剛更新年菜影片的她，卻在19日突然宣布頻道將「無限停更」，讓許多網友相當詫異。

路路不久前才在YouTube頻道上分享YouTuber好友家都會吃的年菜菜色，逗趣又幽默的互動，吸引超過2.1萬人點閱，也受到網友熱烈討論。但沒想到19日路路就突然在YouTube更新一支影片，標題寫著「重要通知，無限停更」嚇壞不少網友，而片頭一開始就是路路坐在家裡客廳，周圍出現各種負評留言，之後才出現好評的留言，接著她便表示：「謝謝大家在這四年來，跟我在這頻道一起陪我哭過笑過，然後也各種的歡樂都陪伴在我身邊，那接下來我會無期限停更，不過大家別擔心，因為我還會再回來的，期待我的2.0囉！」而影片只有短短47秒，卻也吸引超過3.6萬人觀看。

粉絲們更紛紛留言：「時候酸民講的話是在反射自己生活中的不順心，lulu就不要太在意，期待lulu2.0的到來，也希望你在停更的這段期間能夠好好的休息，找回一開始拍影片的初心，辛苦lulu了」、「LULU 加油加油～讓自己放長假好好休息一下 讓自己充飽電在回來 網路這環境酸民雙標在本來就很多現實生活找不到平衡點只能在網路上發洩都是滿滿的負能量」、「有些時候停更有很多原因和考量，不一定只是酸民影響的（當然一定有），我們觀眾要做的就是尊重，等到有一天lulu 回歸了繼續支持～～～」、「從妳剛開始在台中起步的時候就有在看妳了，一直以來看妳的影片都感覺很療癒，也覺得很驚訝一個女孩子怎麼那麼厲害，我跟同事聊天的時候，也都會提到妳，同事也覺得妳很可愛，休息是為了走更長遠的路，還有大批的粉絲們，都會等妳回歸的」。