今天是小年夜，也是24節氣的大寒，氣象局觀測今晨最低溫在南投中寮鄉10.2度，氣象專家吳德榮指出，春節10天連假期間有兩波強冷空氣來襲，首先初二第一波強冷空氣南下，初三、初四寒流影響，台北測站降至8度，平地下探5度以下，太平山、合歡山可能降雪，以及連假最後兩天（28、29日）還有一波偏強冷空氣。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄表示，今日至除夕晨（20至21日）東北季風略增強，水氣略增，北海岸、大台北及東半部有局部雨，新竹以南晴時多雲。北台灣白天氣溫略降，其他各地變化不大；北台灣仍偏冷，其他地區早晚冷、日夜溫差大，北部氣溫13至17度，中部10至24度，南部12至26度，東部12至24度。

吳德榮說，除夕白天起至年初一（21、22日）東北風減弱，天氣好轉，西半部轉晴時多雲，東半部偶有局部短暫雨；氣溫逐日升，北舒適南微熱、各地早晚偏涼微冷。

吳德榮指出，年初二（23日）強冷空氣南下，下午起氣溫明顯下降，愈晚愈冷；初三、四（24、25日）各國模擬強度又調強，台北測站將降至8度左右，符合「寒流」10度以下定義，平地最低氣溫將桃戰5度以下；迎風面1500公尺以上高山，包括太平山、拉拉山、合歡山等降至零下，仍有一些水氣，有飄雪機率。年初五、六（26、27日）冷空氣逐日減弱、氣溫回升，天氣好轉、西晴東偶零星雨。連假最終兩天（28、29日）又有一波偏強的冷空氣南下，強度調整中，影響程度待觀察。