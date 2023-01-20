楊姓男子去年因坐在超商門口抽菸遭潘姓女店員制止，他竟痛毆潘女，還用手殘忍地摳挖潘雙眼，導致視網膜剝落險失明，本案當時震驚社會，政府挨轟社會安全網破洞。去年11月25日最高法院駁回檢方上訴，依重傷未遂罪將楊判刑4年，他另涉持刀砍傷婦人部分，已被依傷害罪判刑1年2月確定，合併執行有期徒刑5年定讞。楊嫌目前已發監執行，潘女並提出民事求償，屏東地院判賠115萬餘元。

被屏東村民視為頭痛人物的楊姓男子，2021年6月30日到一家早餐店，他看到與他母親有爭執的范姓婦女與人交談，心生不滿，先用手揮拳搥打范婦，再持菜刀揮砍致其受傷。

挖眼案發生在2021年9月26日，楊到屏東一家超商購物，不滿潘姓女店員阻止他坐在門口抽菸，竟闖入收銀區，仗體型壯碩把潘女壓制在地，雙拳朝她頭部猛烈敲擊，還出手狂挖其雙眼，直到員警到場制伏。

潘女雙眼嚴重受傷、左眼視網膜剝落，所幸經治療，手術後無視網膜剝離併發症，眼球周邊結構也成功復位。楊的惡行引發社會關注，網友憤怒要求法官重判，村民憂心他會再失控，成為不定時炸彈。

屏東地方法院一審及高雄高分院二審，考量楊罹患思覺失調症，依重傷未遂及傷害罪將他判5年，檢方上訴認為，楊僅因細故即對潘女摳挖雙眼，致受嚴重傷害且未與她和解，犯後態度並非良好，對挖眼的重傷未遂部分判有期徒刑4年，有量刑悖離比例原則、公平原則的違法。

最高法院認為，檢方上訴只是對原審取捨證據與判斷證據證明力，以及量刑裁量職權的適法行使，原判決已說明的事項，任意指摘為違法，不符上訴的第三審的理由，駁回定讞，目前已發監執行。