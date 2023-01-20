不少民眾喜歡到日本旅遊，一名網友表示，到日本住飯店不便宜，房間還很小；食物也偏貴，認為國內旅遊不用花費這麼多，問網友出國旅遊便宜在哪，貼文引發網友討論，當中有一名在日本京都住半年的網友說，日本交通、飲食比台灣貴，加上京都是個破產又高度老化的城市，認為京都跟台南根本無法比。

原PO日前於PTT八卦版指出，出國旅行光機票就快要1萬元，新冠肺炎後到日本住飯店，平日一晚平均要3000元台幣，且還是小到像鳥籠的房間，食物雖然好吃但都不便宜，平均一餐要300至400元台幣。

原PO表示，國內旅遊雖然很無趣，至少不用花這麼多錢，好奇為何多數人都說出國玩比較便宜，「便宜在哪？」

疑問引發網友討論，「國內旅館太坑了，動不動破萬，寧願出國玩」、「日本不是便宜，是品質對得起價格」、「日本飯店4至5千價位，大約是台灣的8至9千的水準」、「重點只看錢就錯了，風景人文品質也要看」、「花費看你怎麼規劃，但價值絕對比國旅好」。

一名在日本京都出差半年的網友回文說，日本的交通費比台灣貴，3000元台幣在日本櫻花季只能住商務旅館，房間小到連行李箱要打開都很勉強，好一點的旅館要5000元台幣起跳。飲食部分他說，200元在京都只能吃屎，去年回台灣他特別到台南玩，500元吃了一堆店。

該名網友表示，最看不慣許多人出國窮遊，然後說國內旅遊品質多爛，他認為台灣的旅遊品質確實不高，但京都是一個破產又人口外移、高度老化的城市，如金閣式外表光鮮亮麗，住在京都久了就知道，「台南至少還可以住人」。