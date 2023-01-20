演藝圈銀色夫妻檔余天一家昨(19日)又傳有人出事，長女余筱萍昨下午發生行車糾紛，遭貨車司機噴灑不明刺激性液體，之後經查才知是辣椒水，余筱萍緊急送醫後幸好目前已無大礙。而攻擊余筱萍的貨車司機稍早到案說明後已經離開警局，被問有沒有話要跟余筱萍說？他低調表示既然對方已經提告，「法院再跟她道歉」。

余筱萍（現改名：余巧妮）過去因打麻將技術精湛，被封為「世界麻將天后」，去年歷經妹妹余苑綺因癌症過世後，昨余筱萍生活再掀風波，下午行經南京東路跟人發生行車糾紛，因發現有人亂停車，她按了一下喇叭，未料遭對方飆粗口，更被噴辣椒水傷及臉部和眼睛。

對此，余筱萍經紀人閃亮亮回應：「已到醫院治療中並驗傷，經醫院醫師診斷驗傷證明，臉部及眼睛有化學性傷害，將不排除提告，目前驚嚇後休養中，謝謝關心。」據知余筱萍將提出傷害告訴，而昨警方於晚間7時許已將動手的陳男帶回，將依傷害罪嫌函送偵辦。

據《三立新聞網》報導，噴余筱萍辣椒水的47歲司機昨戴著帽子、口罩進入長春派出所，離開時見到有媒體守候，他低調本來不想多說什麼，僅稱：「我還有貨要送」，問是否會跟余筱萍私下致歉？司機回應：「那她已經提告，那我們就法院，法院再跟她道歉」，接著匆匆離去。