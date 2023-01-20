行政院長蘇貞昌昨(19)日在立院三審通過中央政府總預算後，透過臉書宣布將率全體閣員總辭，以利總統佈展新局。對此，精神科名醫沈政男感嘆表示「台灣，有這麼缺政治人才嗎？」並表示他從小看到大，台灣政壇都有蘇貞昌，顯然民進黨人才有限。

蘇貞昌昨在臉書表示，二度向蔡英文請辭，盼總統盡速指派新的閣揆，他將率全體閣員總辭，以利總統布展新局。蘇內閣處於請辭待命階段，蔡英文昨晚也發文表示，將在農曆年期間啟動內閣調整作業，如果有正式定案，會盡速、陸續向國人報告。

針對蘇貞昌辭職一事，沈政男昨在臉書感嘆表示，「台灣，有這麼缺政治人才嗎？」並提到他從小看到大，台灣政壇都有蘇貞昌，從美麗島辯護律師，然後從政後一路當到行政院長，且一當再當，「試問，一個人有這麼厲害，可以做這麼多職位？顯然，民進黨就是人才有限」。

沈政男質疑，民進黨主席賴清德若參加2024總統大選落選，民進黨再來要看鄭文燦、林佳龍，還是陳其邁？他們過得了蔣萬安這一關嗎？「民進黨幾番選不上台北市長是一個警訊，代表你沒有接班人才」。

沈政男最後也提到，即便自認做得很好，政績如何又如何，就好像廚師自以為手藝多好，殊不知人家根本嚥不下，「你也只好款包袱走人了」。