藝人陳喬恩在2019年參加大陸戀愛綜藝節目《女兒們的戀愛》後，便與馬來西亞藝術家曾偉昌（Alan）開始熱戀，交往兩年後便在2022年3月底低調登記結婚，甜蜜互動讓不少人羨煞不已，不過對於陳喬恩的經紀團隊來說卻是一顆震撼彈。近日，陳喬恩與新婚老公曾偉昌一同登上大陸綜藝《妻子的浪漫旅行》，分享不少婚姻點滴，她卻意外自爆當初結婚時其實沒有通知公司，沒想到突被爆出來，把她的經紀人給嚇壞。

陳喬恩近日與老公曾偉昌一同受邀演出大陸綜藝《妻子的浪漫旅行》，兩人在節目中自然又甜蜜的互動，羨煞旁人，也受到不少人祝福。但在節目中，陳喬恩卻坦言，當初選擇那天登記結婚，是因為那天不是周末，又選在11點中午的時段，她認為應該不會遇到狗仔，就到現場快速的與老公辦完結婚登記手續。但沒想到，2人在吃中餐的途中，她便收到經紀團隊傳來的驚訝訊息，詢問她：「你結婚了？你上熱搜了」，她才知道自己登記時已被旁人拍了照片，過沒多久所有人就都知道她結婚了。

但最傻眼的還是她的經紀人，因為經紀人是看到熱搜才知道陳喬恩已偷偷結婚，不停的傻眼問她：「妳結婚了嗎？妳剛剛結婚了嗎？妳怎麼不告訴我？那我現在怎麼回？」陳喬恩則坦蕩表示：「那你就說我結婚了吧，沒有什麼好隱瞞，這是好事情。」只不過因事發突然，她也沒有做任何準備，只能臨時去做了美甲，補拍一張與老公牽手曬婚戒，並在網路上公開結婚的喜訊，才化解經紀團隊的「公關危機」。而當時陳喬恩坦然的態度，也受到大批粉絲的支持與欣賞，意外又圈入一票粉絲。