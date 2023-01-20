行政院長蘇貞昌昨（19）日二度向總統蔡英文請辭，但其實昨在蘇請辭前，有傳言稱就算他下台，很可能還是「太上院長」，引起不少討論，有網友就不滿地說，若最後真為如此，台灣民眾「絕對翻桌」。

有政治觀察家告訴《信傳媒》，若最後拍板由前副總統陳建仁出任行政院長，他很可能也不會有太多實權，加上閣員不見得會有太大變化，且如果副閣揆是由前桃園市長鄭文燦擔任，那麼資源仍然會由「新蘇連」掌控，蘇貞昌就等同「太上院長」。

就在上述消息傳出沒多久，蘇貞昌即於與蔡英文會面後，宣布已二度請辭，並且將率領全體閣員總辭，但外界認為，只要蔡尚未批准辭呈，什麼事都有可能發生。

而關於蘇貞昌可能成為「太上院長」的說法，引起許多《中時新聞網》讀者熱烈討論，有網友直言，蘇當閣揆這些年來過那麼爽，怎麼捨得放下；也有人表示，若真如此，是不是代表蘇當台灣人好欺負，並怒批他要是不放下權力，台灣人「絕對翻桌」。