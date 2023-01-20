有網友在西濱公路目擊一輛「超極簡風」廂型車，原來該車完全沒有裝車窗，連擋風玻璃都沒有，就這樣「毫無風阻」地奔馳在路上，讓其他駕駛全看傻。（翻攝自臉書「記者新聞網」）

有網友在西濱公路目擊一輛「超極簡風」廂型車，原來該車完全沒有裝車窗，連擋風玻璃都沒有，就這樣「毫無風阻」地奔馳在路上，讓其他駕駛全看傻；而廂型車駕駛戴著墨鏡、帽子，用手拿布遮住口鼻，看似相當愜意，影片在網路上引發討論，網友說「去貼隔熱紙嗎」、「前車如果跳石就GG了」。

臉書「記者新聞網」分享一段影片，一名快速道路的駕駛在行時過程發現前方一輛廂型車「外觀」相當特殊，原來車上完全沒有任何車窗，甚至沒有擋風玻璃，整輛車共8處未裝窗戶，而目擊駕駛行駛在對方旁邊時，還發現對方戴著墨鏡、帽子、還用左手拿布遮掩口鼻，相當吸睛。

影片被目擊駕駛拍下後分享至抖音平台，吸引網友關注，有網友留言地點疑似在西濱公路，紛紛留言「是敞篷車嗎？」、「還是他去貼隔熱紙嗎」，大概是「剛全車烤漆完」，只能說「全車輕量化，快追上廖老大了」、「空氣力學又省油、降低風阻」，但也有網友笑說「前車如果跳石就GG了」。