行政院院長蘇貞昌昨（19）日向總統蔡英文請辭，並率全體閣員總辭。副總統、民進黨主席賴清德深夜則在臉書發文，細數蘇從政以來的經歷，盛讚他曾有過許多角色，但不變的是，「他永遠都是不斷超越自我的蘇貞昌」；賴更在文末感性對蘇喊話：「謝謝你，辛苦了。」大批綠營支持者湧入賴臉書，除感念蘇的貢獻與付出，亦有不少網友痛批，蘇是為了幫蔡擋子彈才惹來諸多罵名，認為蔡應出來面對。

賴清德昨日晚間9時57分在臉書發文表示，蘇貞昌是他的前輩，從美麗島辯護律師、黨外時期的省議員、第一位民進黨籍的屏東縣長、他故鄉新北的老縣長，到總統直選後任期最長的行政院長，在不同的時間點，蘇曾有過許多角色，但不變的是，「他永遠都是不斷超越自我的蘇貞昌」。

賴清德指出，這4年是蘇貞昌坐鎮行政院，帶領執政團隊努力打拚，為台灣完成許多施政成果，從阻絕非洲豬瘟、完成婚姻平權的立法重任，更在疫情席捲全球下，守護台灣人民的產業與健康，充分展現出「有政府，會做事」的精神。在四大公投的宣講場上，我們常常在後台的空檔互相加油打氣，為台灣，為國家，一起「衝、衝、衝」。賴並在文末對蘇喊話：「謝謝你，辛苦了。」

此文湧入破萬讚與超過400則留言，討論非常熱烈。網友紛紛表示：「蘇院長辛苦了，您的辛苦與背後的拖累，台灣人都看在眼裡」、「其實蘇院長做得很不錯，招來那麼多罵名很多都不是他的錯，小英該出來面對」、「我們都很清楚，他在為誰擋子彈」、「恭喜蘇院長華麗的轉身，也終於不用替人擦屁股了」。