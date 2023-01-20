55歲台語天后詹雅雯近年被多病纏身，她不僅罹患帕金森氏症、左腦中度萎縮，去年更進了開刀房做了左腦動脈瘤手術，曾被醫生警告健康狀況有如風中殘燭的她，最近大膽決定活在當下，上月底到日本旅遊散心，昨(19日)她卻大轉彎發文宣布旅行結束，由於心思起伏不定，到了當地看到美景反倒觸景傷情，讓她決定要回台灣休養。

詹雅雯近年來身體狀況不佳，甚至被醫生宣判「隨時都有可能會死」，每天至少要吞40顆藥才能勉強維持現狀，去年她開演唱會表示想把這次活動當作生前的萬人告別式，沒想到引來酸民質疑，她回應：「很多人會以為這是口號，但我是生病的人，這是我們生病人的感受，多麼想要玩到掛，讓我放肆地玩一會吧」，並強調：「告別不代表往生，是抱持正面想法、告別不好事物」。

詹雅雯發文。（圖／翻攝自詹雅雯 Y.W臉書）

揚言想要活在當下的詹雅雯，上月底突然宣布要去日本流浪旅行，冒險嘗試新生活一個月，過程中她才發覺自己早年太不善待自己的生命，「仔細想想⋯真不知道我的人生是怎麼走過來的⋯這是我人生第一次嚐試泡湯屋，難以想像～原來這麼舒服」，但過程中她又接獲律師通知，秀給她看先前盜刷她信用卡的嫌犯辯詞，令她忍不住發文：「如果這是我『太相信人』所必需付出的代價？我謝謝你們讓我學習⋯學習著跟傷心、挫折、失望共處而得到堅強⋯你們可以詐騙、盜刷我的錢財⋯⋯但是奪不走我內心堅信的愛與善良！」

昨詹雅雯又發文，宣布要閃電回台，她表示旅行總是有終點的，如今決定回台，「從出發～到回程有好幾次衝動想中斷旅遊，因為有太多的想念⋯有不經意的觸景傷情⋯總讓心緒起伏不定！」，感謝有人在台灣等候，也謝謝自己拿出勇氣去旅行，引來網友回應：「好棒，雅雯老師帶著所有美好的回憶，回家過新年，不知道為什麼我心中有一份感動，祝您新年快樂」、「期待您回台灣一起過新年，愛您哦」。