【旅奇傳媒／日本部報導】疫情趨緩後訪日人潮爆發性成長，面對即將來臨的春暖花開時節，不想人擠人疲憊賞花，推薦前往愛知縣設樂町，搶先布局你的2023賞梅追櫻小旅行！以下將介紹6處賞梅追櫻勝地：

▲神田の黑梅。（ 圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▎神田の黑梅

【最佳花期】3月下旬 【地址】愛知縣設樂町神田字申方5

這株黑梅位於神田地區的民宅庭園中，每年都會綻放美麗的花朵，所謂黑梅並非指花朵是黑色的，而是濃豔粉色的紅梅，據說是因為枝幹是黑色的而得此名。梅樹高約7～8m，自成一格的梅樹姿態，是設樂町當地自傲的黑梅。

▲八橋の姥彼岸櫻。 （ 圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▎八橋の姥彼岸櫻

【最佳花期】4月上旬 【地址】愛知縣設樂町八橋字崩沢33

被栽植在舊八橋小學遺址的設樂町指定天然紀念物。據說是町內最粗壯、姿態尤其優美的櫻花老樹，歲數超過100年以上，樹幹環抱約2.4公尺、高度約7公尺。每年4月上旬開花時節總吸引來不少賞櫻客。

▲神田の江戶彼岸櫻。（ 圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▎神田の江戶彼岸櫻

【最佳花期】4月上旬 【地址】愛知縣設樂町神田大申方3

位於栽植神田黑梅的民宅後山中，由於樹高25公尺、將近8層樓高，樹幹環抱超過3公尺以上，樹齡推定約80年。在這株櫻花樹不遠處還有兩株櫻花樹被稱為「兄弟櫻」，靜靜地佇立在河邊開花，是在地的最醒目象徵。

▲福田寺の枝垂櫻。（ 圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▎福田寺の枝垂櫻

【最佳花期】4月上旬 【地址】設楽町田口字居立19

相傳戰國時代赫赫有名的將軍武田信玄死在福田寺。福田寺山門旁邊就有一株高約20公尺、樹幹環抱約1公尺的枝垂櫻，這株枝垂櫻據說向來是町內最早開花的櫻花樹，粉櫻幾乎將樹幹全體包覆住一般的滿開盛況，更吸引愛花人士的造訪。

▲田峯城の優雅山櫻。 （ 圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▎田峯城の優雅山櫻

【最佳花期】4月上旬 【地址】愛知縣設樂町田峯字城9

在田峯城停車場旁邊綻放的山櫻，是攝影愛好者熱愛的拍照熱點。在這裡可以感受到靜謐山村裡春天來訪的美景。幽靜山城和美麗櫻花的相映成趣，絕對值得前來一訪。

▲和市藥師堂の江戶彼岸櫻。（ 圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▎和市藥師堂の江戶彼岸櫻

【最佳花期】4月上旬 【地址】愛知縣設樂町和市字笠井62

樹齡推定450年。昔日當天氣變得溫暖就會開花昭告春天的降臨，因此又被視為「播種櫻」，是農事作業的指標。由於櫻花樹的歷史悠久，至今仍是在地民眾最親近的櫻花樹，多年來也吸引極多賞花客前來追櫻。

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