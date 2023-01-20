「鎧甲」（Pantsir）-S1防空系統被吊上莫斯科政府建築

在西方不斷軍援下，烏克蘭頻頻反攻，就在克宮警告，基輔若取得長程武器，可能使戰爭升級之際，只見包括俄羅斯國防部國防管理中心（National Defense Management Center）在內，莫斯科好幾棟政府建築的屋頂上，都出現了「鎧甲」（Pantsir）-S1防空系統。

據《新聞周刊》（Newsweek）和《動力》（The Drive）網19日報導，相關照片和錄影周四不斷在網路上瘋傳，也就在同一天，克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）警告，要是西方國家提供烏克蘭長程武器，戰爭可能升級。「這可能極危險，意味著將這衝突提升到嶄新的層次，」他說，「當然，從全球和泛歐安全的觀點來看，這不是好兆頭。」

自從去年2月俄羅斯侵略烏克蘭以來，美國和其他盟友便源源不絕，提供烏克蘭武器。不過，美國總統拜登說，他不會提供基輔能攻擊俄羅斯境內的武器。然而，烏克蘭可能不必靠美國，就能擁有攻擊俄羅斯境內的戰力。

《基輔獨立報》（The Kyiv Independent）先前報導，國營武器製造商烏克蘭國防工業公司（Ukroboronprom）宣布，已完成航程超過1,000公里的長程無人機測試，而它的酬載量約為165磅（近75公斤）。

Russia has placed Panstir-S1 air defense systems on top of an administrative building in Moscow (55.74542, 37.65135) and the Russian MoD’s National Defense Management Center (NTsUO) on the Frunzenskaya Embankment. https://t.co/WlAM7QZlej pic.twitter.com/UG4yFv6tvX — Rob Lee (@RALee85) January 19, 2023

俄羅斯在政府建築頂裝設「鎧甲」-S1防空系統的消息傳出後，有網友酸道，「沒經過結構計算屋頂承壓程度，萬一它從樓頂墜落，豈不是太令人讚嘆了？」

「鎧甲」防空系統有兩個雷達，一個是鎖定目標，而另一個則用來導引飛彈加以攔截。它能用來對付包括固定翼戰機、直升機、無人機和巡弋飛彈等各式威脅，也能攔截砲彈和炸彈等，而「鎧甲」-S1是由12枚57E6E型飛彈和2門雙管30毫米2A38型高射砲組成。