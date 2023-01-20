NBA海外例行賽20日來到法國巴黎舉行，包含魔術強生、漢米爾頓、班華勒斯、湯尼帕克、前公牛中鋒諾亞等昔日NBA球星都坐在場邊觀戰，甚至連19歲法國籍前鋒，且幾乎預告成為今年NBA選秀狀元的文班亞馬，都來到現場觀看這些可能是他未來場上對手比賽。

聲稱自己曾曾祖父是法國人的公牛後衛拉文，貢獻全場最高30分，搭配迪羅薩26分、9籃板及5助攻，幫助公牛126比108痛宰公牛拿下這場海外例行賽勝利，全場投20中10，含三分球投6中2的拉文說：「或許這裡的空氣很適合我在這裡打球。」

活塞則以波達諾維奇25分最高，身為兩隊唯一來自法國的球員，活塞後衛基蘭海斯手感相當低迷，在家鄉父老面前投13中2，僅拿4分，卻傳出全場最多的8助攻，「今晚沒有辦法成為勝者，讓我感到有些沮喪。」迪亞洛17分，艾維與薩迪貝各有16分。

NBA曾在1997年派出喬丹領軍的公牛來到巴黎打海外熱身賽，當時平均每14名NBA球員當中只有1人來自除了美國以外的國家，如今變成每4人當中就有1人來自除了美國以外的國家，可見這些國際球員已經逐漸在NBA站穩地位與應有角色。