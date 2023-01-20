一名在內湖某大科技公司擔任工程師的李姓男子，1年多前透過應召業者認識陳姓正妹應召女，李男在第一次嘗鮮後成老主顧，雙方多次相約性交易，但去年10月，陳女泣訴自己遭人蛇集團控制想要脫身，且家中還有祖父母要照顧，李男當下心軟，分多次自掏205萬替她「贖身」，事後才發現女方竟然和男友去五星級飯店開毒趴被逮，當下氣得報案，陳女在開庭時答應分期償還李男損失，依詐欺取財罪判處1年徒刑。

根據判決書，陳女於110年10月18日下午10時與李男在北市某汽車旅館進行性交易後，向李男佯稱她遭人蛇集團控制賣淫，欲脫離人蛇集團需要贖身之費用，爺爺、奶奶住院急需用錢等語，讓李男一時心軟，當場給她新臺幣2萬元應急。

未料李男急於讓陳女贖身，竟然在隔日又匯63萬元到陳女虛設的人頭帳戶。但陳女將錢提領一光後，竟然和男友透速信義區某五星級飯店內，並在房間內與男友施打毒品，遭飯店人員發現後報警遭逮捕，但陳女卻冒名姐姐身分應訊。

陳女移送法辦後交保，但又繼續找上被愛情沖昏頭的李男，李男還大方的在提領140萬現金，兩人相約在三軍總醫院門口見面準備交付給陳女，陳女拿到錢後卻突然失聯，李男四處聯繫不到而報警，這時才知道自己誤入陷阱。

法官審理認定，陳女在2022年5月遭通緝到案，考量她坦承犯行，並與李男和解分期賠償其損失，依詐欺取財罪判處1年徒刑，不得易科罰金，假冒姊姊身分在警方文書上簽名偽造文書部分判刑3個月，可易科罰金，全案仍可上訴。