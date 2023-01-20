蘋果優質經銷商STUDIO A 將自 1月20日起舉辦「鴻兔大展_2023超級大樂透」活動，於門市消費滿2,023元，可獲得一次抽獎機會、滿4,046元可獲得2次抽獎機會，1月20日至1月29日連假十天，天天抽 iPhone 14，共計10個幸運得主。

此外，STUDIO A 更首度攜手 icash Pay，滿額加碼回饋 OPEN POINT 2,050點，等於8.2%回饋，且同享 STUDIO A與中信LINE Pay卡3%回饋無上限，總計最高回饋11.2%，若加上STUDIO A會員點數回饋最高可達 12.7%回饋，今年春節最狂加碼。

STUDIO A官網春節加碼活動自1月19日至1月29日，單筆消費滿萬元享SA點數天天10倍送，最高6.5%回饋，也同享中信LINE Pay卡3%回饋無上限。

舉例來說，若於門市選購 iPad (第10代)型機，價格14,900元，可獲得7次抽獎機會，若選購 iPad Pro型機，價格27,900元，可獲得13次抽獎機會。

另外，於指定門市以 icash Pay 綁定中國信託任一張信用卡，消費滿25,000元並完成活動登錄，可獲得 OPEN POINT 2,050點（8.2%回饋），每帳戶限回饋1次，總計1,600名，同享中國信託 LINE Pay 卡 LINE Points 3%回饋無上限，及 STUDIO A 會員點數 0.5%~1.5%回饋，總計最高回饋 12.7%。

STUDIO A 官網則推出春節不打烊，十天連假「天天點數10倍送」，1月19日至1月29日，消費1萬額外得1,000點、消費2萬得額外2,000點，以此類推，最高回饋可達10,000點，同享中國信託 LINE Pay 卡 LINE Points 3%回饋無上限，以及官網中全系列商品買就送大禮包活動，最高現省3,460元，等於9折即可入手新機。

STUDIO A迎接解封後第一個農曆新年，看好春節期間民眾外出購物消費力爆棚，除祭出「超級大樂透」抽獎活動外，春節期間全台STUDIO A門市僅在除夕(1月21日)當天提早於下午5:00-6:00打烊外，其餘大年初一(1月22日)至大年初八(1月29日)皆正常營業，預計將帶動業績成長三成以上。