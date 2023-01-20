網紅愛莉莎莎在YouTube頻道擁有120萬訂閱，2021年因為推廣肝膽排石法引發爭議，形象大傷，業配一夕歸零，窮到快付不出貸款，但不到兩年她就從低谷爬起來，換更大一間房子，還推出自媒體銷售課程。對此她透露祕訣，是靠經營「團購」翻身。

知名YouTuber Joeman昨天（19日）於YouTube頻道發布訪問愛莉莎莎的影片，誇她絕頂聰明，影片內容看起來像隨便拍，但觀眾們一直跟隨、黏著度高。愛莉莎莎也直言自己算很不努力，沒花很多時間經營自媒體，但賺得錢卻偏多。

Joeman說道，原以為愛莉莎莎在出事以後無法翻身，但如今又重回巔峰，好奇她如何做到，愛莉莎莎回憶，出事那段時間商案全沒，影片拍完廠商也不願意付錢，甚至有廠商要求賠償，一度窮到貸款快繳不出來，於是她轉換方式，主動聯繫團購廠商，經營團購賺錢，「一個團購（獲利）可能可以打三個商案」，重新找回信心。

愛莉莎莎日前開設自媒體銷售線上課程，上架1個多月已有2萬2千多人訂閱，大賺超過7千萬元，她認為會熱賣是因為從團購累積下來的信任，賣東西沒讓粉絲失望，所以課程才會賣得這麼好。