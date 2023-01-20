行政院長蘇貞昌昨（19）日下午向總統蔡英文請辭，值得注意的是，蔡在臉書po出對蘇的感謝文中，完全沒提到「准辭」，而被視為新閣揆熱門人選的前副總統陳建仁，近日受訪時也說自己完全沒被徵詢過，而其辦公室直到昨晚都尚未收到組閣相關消息。

蔡英文昨晚於臉書po出與蘇貞昌一起吃滷肉飯的照片，表示蘇再度向她請辭，她很感謝對方帶領的行政團隊，並盛讚「從接任的那一刻起，蘇院長就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用他的魄力、執行力、意志力撐起行政團隊。」

另外，蔡英文說明，將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如果有正式定案，會盡速、陸續向國人報告，也會在過年後讓新的內閣團隊，於最短時間迅速就定位。

可是蔡英文這篇近1500字的po文中，完全沒出現「准辭」二字，因此外界有聲音傳出，在她正式批准蘇貞昌的辭呈前，什麼事情都有可能發生。

至於陳建仁稱沒被徵詢過出任閣揆一事，近來引起許多討論，但有黨政人士向《聯合報》透露，由陳組閣確為選項之一，只是之前蘇貞昌尚未請辭，蔡英文也不便找陳討論，但最近就會正式約詢。

陳建仁辦公室則於昨晚回應，辦公室還未收到組閣相關訊息，陳昨日一整天也都沒有和蔡英文碰面。