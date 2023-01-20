行政院院長蘇貞昌昨（19）日向總統蔡英文請辭並率全體閣員總辭，並喊話盼總統盡速指派新閣揆。蔡昨晚刊出跟蘇共進晚餐的合照，兩人吃著油飯與熱湯，露出洋溢的笑容，氣氛相當正面。不少綠營支持者被這個畫面感動，有網友更發現，照片中蘇頭上剛好是一盆紫色的蘭花，盛開的繁花與他的光頭形成一幅逗趣景象，紛紛直呼「蘇院長頭上開花」；有人則認為，這個畫面應是精心安排，代表蔡對蘇仍是相當肯定與感激。

蔡英文昨日晚間9時36分在臉書發文，刊出他與蘇貞昌共進晚餐的照片，強調她要感謝蘇貞昌所率領的行政團隊，在行政、立法部門不斷溝通下，不僅完成史上最大規模的中央政府總預算審查，也通過了前瞻計畫第四期預算；行政團隊更是展現高效率，也把「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，在最短時間內提交立法院審議。

蔡英文指出，蔡政府執政已邁入第七年，過程難免挑戰重重。但她非常感謝蘇貞昌，願意在四年多前的艱困時刻扛下重擔，這四年多來總是站在第一線，幫她扛住許多壓力。從接任的那一刻起，蘇就忍辱負重，任勞、任怨、任謗，用其魄力、執行力、意志力撐起行政團隊，也讓她更有力量專注於外交、國防兩岸的事務。蘇挑的擔子有多重，她最了解；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心。

此文湧入破4.4萬個讚與近4000則留言，討論極度熱烈。不少綠營支持者留言支持，但也有網友嗆聲不斷；值得注意的是，有網友將焦點放在蘇真昌的頭頂上，發現照片中的他，頭上正好是一盆紫色的蘭花，紛紛驚呼「蘇院長頭上開花」，並認為這是經過精心的安排，可能是蔡英文特別送上的小禮物，代表她對蘇院長主要仍抱持正面肯定與感激。