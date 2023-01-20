男女交往、結婚，免不了要跟對方父母相處，一名男網友表示，發現許多女性認為男生說「我媽很好想處」這句話是大地雷，好奇這類問題要怎麼回答，引發網友熱議，不少人認為會說這句話的男性一半以上是媽寶，「媽寶起手勢」。

原PO近日於PTT八卦版指出，日前在網路上看兩性相關文章發現，多數女性認為男性說「我媽很好相處、我媽人很好」是大地雷，讓他好奇若女友問「『媽媽好相處嗎？』這類的問題要怎麼回答？」

貼文曝光，引發網友熱烈討論，「媽寶起手勢」、「講這句話有一半以上的男人是媽寶」、「就自以為啊！你媽是跟你好相處，不一定跟其他人也是」、「結婚後就會換說，我媽很喜歡妳，把妳當女兒」、「通常只有跟兒子好相處，跟兒子女友或媳婦就看著辦」。

另也有人認為，男友或先生說自己母親好相處都不算數，要已嫁進門的嫂嫂說的話才是真的，「老公講不算，大嫂講婆婆超好相處這才是真的」、「真的好相處根本不需要講這句」、「通常疑慮會變成現實」、「這句話是假的，而且很大機會暴雷」。