20日巴黎聖日耳曼（PSG）與沙烏地聯賽所組成的明星隊「Riyadh Season」進行友誼賽，雙方攻勢有來有往，PSG由梅西（Lionel Messi）破門取得領先，而C.羅納多（Cristiano Ronaldo）則是在上半場就完成梅開二度，但終究敵不過PSG三巨頭合力貢獻2球、3助攻的精采表現，最終大巴黎以5比4險勝Riyadh Season。

比賽才開始不到3分鐘，內馬（Neymar）在左路找到直衝禁區的梅西，後者巧妙打向右下底腳破門，幫助PSG首開紀錄，來到第31分鐘時，C羅在禁區遭到皇馬老隊友納瓦斯（Keylor Navas）出拳擊倒，主裁判給出12碼判決，由C羅親自操刀將球射入，Riyadh Season追平比數，同時也是C羅降臨沙烏地聯賽後的首顆進球，隨後他重現了過往招牌的「Siuuu」的慶祝動作。

PSG再次超前後，第50分鐘C羅頭槌卻擊中門柱，球反彈後來到拉莫斯（Sergio Ramos）的面前，身為多年皇馬隊長的他也為C羅送上賀禮，拉莫斯解圍失誤後C羅跟進補射得手，Riyadh Season再一次逼平戰局。

先前傳出雙方主力只會踢半場的時間，不過下半場一開賽仍見C羅及PSG三巨頭登場，大巴黎由姆巴佩（Kylian Mbappe）送出1傳1射，而Riyadh Season由韓國外援張秀賢利用12碼破門，比數形成4比3由PSG取得領先，而比賽來到60分鐘左右，雙方主力才陸續被換下去，此後2隊再追加一顆進球，最終由PSG以5比4擊敗Riyadh Season取得勝利。