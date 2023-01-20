有「暗黑楊丞琳」之稱的謎片女優孟若羽，過去因差點與網紅鄧佳華合拍「激情動作片」《華根初上》而意外爆紅，雖最後兩人還是沒有合作，卻也讓她知名度大開。而近日她接受AV導演強尼「Young Johnny」的邀請，一同合作拍片，但在拍片的前期她完全不知道要拍什麼內容，只知道要去約會，後來才知道竟然要玩「多P車震」還不能被看見，讓她直呼「超刺激」。

AV導演強尼日前宣布將挑戰日本最熱門的AV主題，因此砸下百萬打造台版魔鏡號「大象號」，並找來最夯的人氣女優孟若羽來搭檔演出，打算開著大象號在台灣多點「車震拍片」，強尼還透露，他為了拍片已經燒了2000多萬，這次弄來百萬大象號就是為了完成到處車震的夢想，對他來說是相當值得的事情。另外，強尼透露在春節期間大象號也即將啟程，到時會找來人氣女優孟若羽及多位知名女優以及男優「一路愛愛震全台」帶給觀眾一個全新的體驗。

孟若羽受訪時則表示，當時收到強尼的邀約時，只說穿漂亮一點並會帶她去約會，卻一直不告訴她約會地點，到了定點後他便突然將孟若羽的眼睛朦上並推上車，之後才告訴她上了「大象號」，而拍攝地點便是車上，並且安排了多位帥哥，準備與她「真槍實彈」，讓孟若羽當下有點緊張，而且拍攝的過程還不能被路人發現，超級刺激。不過，實戰經驗相當豐富的孟若羽，也忍不住調侃搭檔的男優，透露對方因太緊張加上車子超晃，令他不斷「進錯洞」，也因此讓孟若羽在拍攝的過程既期待又得憋笑，最後抓到訣竅後，才終於在車子停等紅路燈時順利「進洞」，順利完成刺激又火辣的拍攝，也讓她獲得不同的激戰體驗。