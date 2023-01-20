大秀派出所長何易軒、警員王軍棋，執勤時行經清水區橋江北街1間福德祠前，發現有1名老婦跌倒不起，立即上前協助。（警方提供）

台中市清水警分局大秀派出所長何易軒、警員王軍棋，日前執勤時，行經清水區橋江北街1間福德祠前，發現有1名老婦跌倒不起立即上前協助。警方發現77歲的王姓老嫗跌倒後雙腳無力站立，起先長輩不願就醫，為求慎重，員警不斷勸說老嫗後，通知119將其送醫檢查，視若己親為民服務。

警方指出，年關到來！許多長者都會前往廟裡祈求新的一年平安順遂，王姓老嫗前往住家附近福德祠拜拜，因磁磚濕滑不慎跌倒，恰巧巡邏員警正在附近即時給予協助。員警到場見老嫗坐在椅子上無法行走，趕緊通知救護車協助其就醫，並通知家屬，確保其後續身體狀況無虞。

清水警分局長周俊銘讚許員警處事時，將心比心的態度、發揮為民服務的精神，並呼籲民眾家中有長者應多多注意行蹤；近日氣溫降低更應注意外出安全。另在重要節日期間，警方將堅守崗位，維護治安平穩、保持交通順暢，讓民眾能安心歡度春節假期。