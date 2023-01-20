聯盟官方20日公布今年全明星賽票選第3輪結果，目前仍以湖人「小皇帝」詹姆斯拿下650萬6682票位居「票王」，東區則由公鹿「字母哥」阿提托康波以597萬0196票超越籃網杜蘭特的583萬8182票，成為東區拿到最多球迷選票的球星。

今年全明星賽最終結果將由球迷票選占據50％，球員投票與媒體票選各占25％，整個球迷票選將於22日中午12點宣告結束，聯盟官方將於27日公布東、西區明星隊隊長與先發名單，2月3日公布明星隊替補名單，全明星賽則在2月20日在鹽湖城舉行。

目前暫居西區前場票選前3名球星依序是詹姆斯、金塊中鋒約基奇(471萬8218票)、湖人前鋒安東尼戴維斯(383萬8171票)；西區後場前3名依序是勇士史蒂芬柯瑞(515萬1822票)、獨行俠東契奇(490萬5655票)、灰熊莫蘭特(192萬1276票)。

暫居東區前場票選前3名球星依序是阿提托康波、杜蘭特、塞爾提克塔圖(452萬1414票)；東區後場前3名依序是籃網厄文(396萬8041票)、騎士米契爾(385萬1233票)、塞爾提克傑倫布朗(209萬7700票)。

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