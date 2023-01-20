新華社20 日報導，泰國出現新冠介於Delta與Omicron病毒之間的「Deltacron」變異株XAY.2，大陸國務院聯防聯控機制有關專家針對「Deltacron」是否會輸入大陸引發新的感染？當前新冠病毒感染的醫療救治情況？做成十問十答回應。

一問：當前新冠病毒感染的醫療救治情況怎麼樣？

衛健委醫療應急司司長郭燕紅表示，總的來看，新冠病毒感染者的醫療救治平穩有序，日常的診療服務在逐步恢復。各省已經度過了發熱門診、急診和在院重症患者的高峰。

二問：「Deltacron」是否會輸入中國大陸引發新的感染？

中國疾控中心傳染病管理處研究員常昭瑞稱，該毒株是Omicron變異株BA.4、BA.5和Delta變異株AY.45的重組體，目前在全球9個國家或地區發現，2022年12月以來在極少數國家呈升高趨勢。目前還沒有關於XAY.2毒株傳播力、致病力和免疫逃逸能力等方面的足夠數據。

目前中方尚未監測到XAY.2毒株，將繼續跟蹤國際動態，及時開展分析研判。常昭瑞說，現階段仍需加強個人防護，入境人員入境後如出現新冠病毒感染相關症狀要做好健康監測，必要時及時就診。

三問：怎樣有針對性加強重症救治？

郭燕紅介紹，衛健委與國家中醫藥局發布《新型冠狀病毒感染重症病例診療方案（試行第四版）》，強化「關口前移」，強化早發現、早干預理念；增加高熱、咳嗽的對症處理，完善口服小分子抗病毒藥物、早期抗凝等治療措施；強調俯臥位通氣改善低氧血症的重要性及有創機械通氣和ECMO臨床應用的時機把握；進一步優化和完善中醫治療內容，加強對重症、危重症的中西醫結合臨床救治指導。

四問：春節假期基層發熱門診開設情況如何？

目前，大陸全國鄉鎮衛生院和社區衛生服務中心發熱診室設置率達到98.8％。要求節假日期間，各地發熱診室要應設盡設、應開盡開，並保證正常運行。

五問：農村地區近期如何做好疫情防控？

農業農村部農村合作經濟指導司副司長毛德智說，目前大陸各地已建立了重點人群包人、包戶聯繫制度。與此同時，千方百計推動醫療物資向農村地區傾斜、醫療力量向基層下沉。

六問：春運途中如何降低傳播風險？

交通運輸部應急辦副主任周旻介紹，除加強場站和交通運輸工具消毒通風、強化從業人員疫情防護管理外，交通運輸部還提升運輸服務和保障能力，暢通返鄉抵鄉群眾出行的「最後一公里」，積極推廣無接觸式購票、檢票服務，引導旅客有序排隊、分散候乘，減少聚集。

七問：春節期間看望老人如何做好健康防護？

常昭瑞說，在返鄉初期，返鄉人員與家中老年人接觸時應戴好口罩；就餐時建議使用公筷公勺；建議老年人盡量不要參加大規模家庭聚集活動，如果聚會聚餐，要減少人數、縮短聚餐時間，聚餐時合理保持就餐距離，做好防護。

八問：文化旅遊場所的管理措施有何變化？

文化和旅遊部市場管理司副司長李曉勇稱，公共場所要做好場所、活動的常態化防控，科學佩戴口罩，做好清潔消毒和通風換氣，降低病毒傳播風險。疫情嚴重期間，可適時依法採取臨時性的防控措施，及時應對、果斷干預、科學處置。

九問：假期自駕出行有哪些健康保障？

周旻表示，繼續落實通風消毒和個人防護措施，並加強對患病人員的救助。交通運輸部門針對客流量大、人員多、密集度高的高速公路服務區等場所，做好日常公共衛生管理、環境清潔消毒和通風換氣，春運期間原則上每天消毒不少於1次，通風不少於2次，春節期間還將適當增加消毒通風頻次。同時，加強一線從業人員的健康監測和個人防護。

十問：至今沒「陽」的人要注意什麼？

常昭瑞說，尚未感染的人員不排除在春節期間受旅途疲勞、接觸人員頻繁等因素影響，增加感染風險。建議繼續做好個人防護，保持規律作息、合理膳食、適量運動等健康生活方式，外出時落實佩戴口罩、勤洗手等個人防護措施。