【旅奇傳媒／日本部報導】茶臼山高原坐落於愛知縣北設樂郡豐根村的茶臼山一帶。標高1,415公尺的茶臼山是愛知縣最高峰，也是縣内唯一的滑雪場，冬天因滑雪而人氣沸騰、春天有美麗芝櫻、夏天能充分享受露營和健行等戶外活動、秋天追楓，最近則流行星空觀察，是一整年不分季節都有各種樂趣的旅行勝地。

茶臼山高原的春天有著一整面粉紅芝櫻花毯好美，晚上的夜櫻也是賞景一絕。（圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▍春爛漫！仰望南阿爾卑斯的「芝櫻之丘」

毎年5月中旬到6月中旬，定期展開「天空的花回廊～芝櫻之丘」。在2万2000平方公尺的腹地上，栽植了40萬株可愛的芝櫻。在蔚藍晴空下，以殘雪堆積山頭的南阿爾卑斯群山作為背景，繽紛花毯在眼前一望無際，是令人印象深刻的美麗光景。同時舉辦期間限定的夜晚打燈，在雷射光線的魔法下，芝櫻花毯展現了與白天不一樣的魅惑之美。

秋天的茶臼山高原被楓紅染得嫣紅美艷，夜間點燈楓景有如置身異世界般充滿神秘之美。（圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▍秋賞楓！晝夜不同的美麗楓光

茶臼山高原是愛知縣最早迎接紅葉季節之處，不只白天能賞楓，夜間也舉辦打燈賞夜楓活動。在湖畔一邊悠閒散步、一邊賞楓可是無上享受。另外，秋天的茶臼山高原祭典期間中，包含豐根村的愛知縣三河地方以外，攜手靜岡和長野的美食活動「三遠南信食祭典」中，使用直徑2公尺的超大鍋子紅燒在地的里芋，美味非常。

冬天的茶臼山高原展現銀白世界之美，適合親子旅行。（圖／愛知縣東三河廣域觀光協議會）

▍冬賞雪！變身純白雪上樂園

茶臼山高原一到冬天就是愛知縣内唯一的滑雪場，無論是入門的親子家庭或中級者都能在此找到適合自己的路線，特別是遠眺南阿爾卑斯山往下滑雪的快感超棒。此外還設有電動坡道，縮短兒童們玩雪盆上下坡的時間和體力。週末假日僅能滑雪，平日也提供雪板活動。

＼豊根村・茶臼山高原／

・地址：愛知縣北設樂郡豐根村坂宇場字御所平

・交通：推薦租車自駕。從名古屋出發約2小時10分。

・官網：

（本文由《旅奇傳媒》TR Omnimedia 提供）