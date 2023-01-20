中國建設銀行樂清支行某前陳姓女行員25年前發現銀行系統漏洞，竄改儲戶存款資料後在各個分點提領出人民幣398萬元（約新台幣1783萬），她將贓款分給家人並藏匿部分金額後做整形，帶了約200萬逃到別的城鎮，用假分身開公司、再嫁生子，警方在去年底逮到陳女，依貪汙、偽造身份證件、重婚罪起訴。

據樂清市人民檢察院指出，「當我第一次用假身份『蔣某紅』安全過了機場檢查後，我就不害怕了」，該名陳女25年前在中國建設銀行樂清支行北白象辦事處銀行儲蓄所做櫃員，因有權限能修改儲戶存款資料，她發現隨意虛增的存款能隨時取現，並利用此系統漏洞，在銀行帳戶中虛存566萬元後，瘋狂取現398萬。

陳女在各個建行網點分別取款，共取了398萬元的現金，仍有100多萬元虛增的存款沒有取現，之後她到溫州市區美容醫院做整容，並豪擲幾萬塊要求立即手術，當時的員還調侃她是個愛美的「有錢人」，壓根沒想她涉嫌百萬元級別的巨案，後來她將143萬元藏在了老房子附近的茅坑、車庫等處。

陳女又用兄弟姐妹4人的名字開立4個帳戶，並存入現金210余萬元，剩下的40余萬元，她隨身帶著潛逃，但她的父親仍報警，她逃到上海透過電線杆上貼辦假證的小廣告，聯繫上黃牛辦理了新的身份證，搖身一變成了「蔣某紅」，戶籍所在地為貴州省清遠縣，25年來陳女不但成功創業，開設清潔用品公司，還買了房子和車子，組建新家庭並育有一女。

陳女被逮到案後，對自己的犯罪事實供認不諱，去年12月24日被依嫌貪污罪被移送至樂清市檢察院審查起訴，她稱「我當時帶走的四十多萬元贓款也很快花完了，不過我開公司賺了錢，我願意退贓，彌補損失」檢方最後依貪污罪、偽造身份證件罪、重婚罪對陳女提起公訴。