大年初一即春節，春節俗稱過年，是標誌農曆舊的一年結束和新的一年的開始，對此小孟老師在臉書上分享初一（22日）的14項禁忌，其中如借他人錢，容易把財氣借光，還有不可動剪刀，容易犯口舌是非，另外需特別小心不可動針線，否則恐會有血光之災。

【初一14項禁忌】

1、 不可借錢給別人：

借他人錢財容易把財氣借光。

2、不可睡懶覺：

初一為農曆新年第一天，古代相傳第一天要早起才能擁有好兆頭，太晚起容易把好運睡光。

3、催睡夢中的人不宜叫全名：

若需催人起床不能叫全名，可直呼綽號或直接搖醒，若喊全名，容易未來一年都要催別人。

4、不要睡午覺：

初一不要睡午覺，可外出走走，目前受疫情影響建議可在家伸展筋骨，與家人聊天。

5、忌動針線：

動針線未來一年容易有血光之災。

6、忌動剪刀：

動剪刀，易有煞氣，因此容易犯口舌是非。

7、忌掃地洗衣：

不宜掃地與洗衣，不然容易把好運洗光與掃光，另一個說法為初一與初二（23日）是水神生日，因此要洗衣等初三（24日）再洗。

8、不要砸破東西：

古人認為初一砸破東西有不吉利的意涵，因此萬一不小心砸破東西一定要說碎碎平安。

9、不要倒垃圾：

倒垃圾容易把財氣與好運倒光。

10、不要吃稀飯、葷食：

古代人認為稀飯是窮人吃的，因此初一吃稀飯容易吃窮，不吃葷是因為有句俗語說，初一早吃菜恰贏吃全年齋，因此初一吃素能得到好福氣。

11、早上不要洗澡：

初一一大早不要洗澡，因為早上代表龍頭好運的泉源，洗澡容易洗掉好運氣，建議要洗澡的人可在晚上進行比較好。

12、不煮新飯：

古人習俗初一吃除夕夜留下的「年夜飯」，代表年年有餘，因此年夜飯可多煮一點。

13、不要罵人說髒話：

不要說髒話，也不要吵架罵人，以免一整年與人結怨。

14、不要穿太黑：

初一為過新年，要充滿喜氣因此不要穿太黑，不然一整年運勢容易比較暗。