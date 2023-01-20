Dyson每次節慶都會推出Dyson Supersonic吹風機HD08，與Dyson Airwrap多功能造型器HS05的特別款，而過年當然不能少了喜慶的大紅色，今年Dyson就帶來了「托帕石橙紅期間限定色」，象徵活力和吸引力的「托帕石橙紅」，讓消費者從「頭」開始的嶄新能量，集結Dyson創新美髮科技及亮眼外型設計，實用性與美感兼具，即日起正式在台上市，可至Dyson官網或官方授權通路購買。

Dyson Supersonic吹風機HD08「托帕石橙紅期間限定色」，定價1萬4600元。（Dyson提供）

Dyson Airwrap 多功能造型器HS05「托帕石橙紅期間限定色」，定價1萬7600元。（Dyson提供）

而Dyson Supersonic吹風機HD08全新「托帕石橙紅期間限定色」，就擁有高貴的拜占庭紫色精緻禮盒，配備「順髮吹嘴」、「造型集風吹嘴」、「柔和乾髮吹嘴」、「捲髮烘罩」及「抗毛躁吹嘴」等各類磁性配件，輕鬆解決日常吹整與造型方面的需求。至於全方位美髮科技Dyson Airwrap多功能造型器HS05「托帕石橙紅期間限定色」，同樣配有拜占庭紫色精緻收納盒，一機即可完成捲髮、順髮、乾髮三大任務，搭配「全新康達抗毛躁吹髮器」、「全新升級順髮梳」、「全新升級造型髮捲」等多達六款配件，輕鬆打造不同造型。