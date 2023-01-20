劉其賢上任當晚，即主持擴大臨檢勤教及勤務。（警方提供）

歷經3年10月又9天！豐原警分局長劉其賢回來了，受到同仁與鄉親們的熱烈歡迎。四年前他從豐原副分局長升職到台中市政府警察局，期間當過局長室主任、公關室主任與保安大隊長，後榮升白河分局長，這次總算是載譽返鄉。警方指出，也是當過豐原副分局長回來當分局長的第一人。

台中市警察局昨天佈達各新任分局長，劉其賢10時回到警分局與同仁相見歡，他見到老同事都能叫出名字，大家都很感動。隨即與內外勤幹部召開簡單的會議，一一介紹認識後，他開門見山宣達工作方向與重點。

劉其賢期勉春節期間要做到零違法、零違紀、零酒駕，受理報案需有同理心，交通安全功德心，尤其要做好重要節日的治交安與為民服務工作，讓民眾過個平安快樂的好年冬；他並囑咐同仁減少不必要的應酬，過年期間好好陪伴家人，闔家幸褔安康。

警方指出，經過一個小時的簡短會議，讓同仁感受到他的果決明快，有著悲天憫人的心腸和霹靂警察的明快作為；在歲末寒冬之際，亦為該分局注入了一股新春活力。