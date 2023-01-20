近日不少民眾到日本旅遊，一名旅日台灣人表示，昨下午搭飛驒特急列車往富山，車廂有一半旅客都是台灣人，一路上不停嘻笑打罵、更換座位，把指定席當自由席，被車掌要求補票，他嘲諷這群台灣旅客是「熟悉的家鄉味」。

原PO昨（19）日於臉書粉專《台灣是個行人地獄》指出，昨下午從高山（Takayama）搭飛驒特急到富山（Toyama），整節車廂有一半的人是台灣旅客，在一個半小時的車程中，台灣腔中文聲的嘈雜拌嘴響徹雲霄、嘻笑打罵聲緣不絕耳，

原PO表示，這群台灣旅客在車廂中不斷地更換座位，把指定席當自由席在搭，最後被車掌要求補票。他看到這情景他忍不住戴上抗噪耳機隔絕逃離半輩子的「熟悉家鄉味」。

原PO也引述《不開車 • 在路上》書籍中的一句話，「使用大眾運輸工具，就是學習在公共空間該有怎樣的行為與表現，而依賴私家車，就是逐漸失去對於公共空間的意識，甚至是人本就生存在社群裡的事實」，字句都在諷刺這群台灣旅客。