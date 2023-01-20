68歲武打巨星成龍最近參加大陸演技實境節目《無限超越班》教來賓挑戰演技，也分享從影多年的秘辛，一向以鐵漢子形象著稱的成龍，在節目上自曝為了拍戲飛天遁地都不怕，唯獨怕打針，有次拍戲不慎眼角受傷出血，醫護人員要求縫針止血，成龍不肯，沒想到血流不停，只好改採電擊，讓一旁佘詩曼笑虧：「你不怕由高處跳下來，卻怕打針？」

由浙江衛視、優酷、TVB共同製作的實境節目《無限超越班》上月底開播，由成龍擔任召集人，爾冬陞擔任監製及輔導員，惠英紅及吳鎮宇擔任監製、佘詩曼擔任無限經紀人，可說是星光熠熠，而每集節目，成龍都會親自下海教戲，先前的片段中可見他們重演了電影《新警察故事》，談到其中勒脖子的戲碼，成龍教學員當下要閉氣，就能因為被對手勒住脖子導致眼球充血，演技才能看起來逼真，節目組也特別打上「請勿模仿」字句。

成龍從影多年，得獎無數，曾以《警察故事Ⅲ超級警察》、《重案組》二次獲得金馬獎影帝，又以《十二生肖》獲得最佳動作設計獎，也曾轉戰好萊塢。他在節目中表示，身為藝人和演員人品最重要，因此找人合作最看重對方人品，要「先學會做人，才學會做事」，而這也是他多年來幾乎不接演反派角色的主因。

成龍也坦言，當年雖接拍好萊塢電影，卻對到當地發展興趣缺缺，其中一個原因就是自己英語發音不好，時常NG，於是索性回到大陸工作。近日他更分享有回拍戲撞傷眼角跟牙齒，到醫院後他堅持不打針，也不讓醫護人員幫他縫針，貼了強力膠布回到片場後依舊繼續噴血，他才只好再回到醫院，接受電療止血，讓佘詩曼等人聽聞後驚訝不已。