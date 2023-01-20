慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁提醒，高血壓等慢性病人過節應如平日，規律生活、節制飲食，千萬別因年假難得而放縱自己。(慈濟醫院提供)

春節長假正式展開，多數人吃多動少的時刻，最易誘發心肌梗塞、腦中風等心血管疾病。台中慈濟醫院心臟內科醫師楊峯菁提醒，高血壓等慢性病人過節應如平日，規律生活、節制飲食，千萬別因年假難得而放縱自己；保持三餐定時定量，三高指數才能穩定控制。

楊峯菁說，意外總是來得突然，春節假期如發生急病更是棘手。他曾經在春節值班時處理遠從南部到中部走春的年長女病人，明明腎功能不佳，卻毫無警覺是心血管疾病的高危險群，跟親友大吃大喝幾天後誘發心肌梗塞，最後慌亂地在異地緊急住院，年節心情全被破壞。

楊峯菁表示，很多人錯誤認為心血管疾病是中高齡族群才要擔心的問題，其實飲食西化早就導致三高族群年輕化，愈來愈多才20、30歲年輕人腰圍粗大，已有三高隱憂，只因為心肺功能尚稱良好幾乎沒出現症狀，這群人也普遍自認年輕，習慣通宵熬夜，殊不知生活惡習會增加突發心血管疾病狀況的機率。

楊峯菁提供五項建議，讓大家可以健康過好年。首先是提前在春節前就醫求診：確認是否需要調整用藥，高血壓等慢性病人要定期測量血壓，服藥不可中斷，避免春節醫療資源比較缺乏時亂了陣腳。其次節制飲食，大魚大肉、年節零嘴共同特色是高油、高鹽及高糖，攝取份量要注意。

第三是作息規律，春假期間通宵熬夜追劇或久坐打麻將，作息紊亂都可能引發心血管疾病，除按時服藥要記得兩小時就要起身走動一下；同時注意情緒，不要因胡了大牌太亢奮，或一直被胡而影響心情，造成血壓不穩定。第四有冠狀動脈阻塞風險的病人隨身帶救心，運動行走發生胸痛表示疾病惡化，馬上服藥外，一旦病情緊急要馬上到醫院急診求醫。

楊峯菁強調，春節期間多半是氣溫變化時期，冷熱刺激都是身體與血管的壓力，心血管慢性病人須留意身體各種症狀，起早拜年衣物保暖十分重要，先穿上外套保暖並坐在床邊，待身體適應環境溫度再起身活動。洗完熱水澡後最好先穿好衣服再離開浴室，避免冷熱交替造成血管快速收縮，誘發心血管疾病。