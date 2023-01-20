中國天氣網消息，今天（20日）是臘月二十九，進入二十四節氣中最後一個節氣「大寒」，中國天氣網盤點節氣大數據指出，萬物蟄藏生機潛伏，大陸全國平均氣溫觸底反彈，南方溼冷加劇，大寒期間幾乎有1／3天數處於溼冷天氣的「溼冷王」，正是「天無三日晴」的貴州貴陽。

中國天氣網氣象分析師石妍稱，大寒期間進入隆冬，北方常有冷空氣南下，東北、新疆一帶降雪頻繁，積雪深厚。南方由於冷空氣頻繁，雨雪天氣常來打擾，溼冷的感覺尤為明顯。

中國天氣網盤點1991年至2020年節氣大數據發現，在小寒期間，大陸全國平均氣溫跌到全年最低，僅有-5.1℃。而到了大寒節氣，氣溫開啟反彈之旅，比小寒上升0.6℃，達到-4.5℃。從平均氣溫而言，在小寒節氣達到最冷，大寒節氣雖然依舊天寒地凍、萬物蟄藏，但氣溫觸底反彈、生機潛伏，春天的腳步越來越近了。

不過，從各區域平均氣溫來看，也有不少地方是在大寒節氣達到全年最低，比如華東和華南沿海、新疆北部、山東半島局地部分地區，總體而言，南方冷在大寒的區域相對更多一些。

大寒正值歲末，春節常常就在大寒期間。大寒期間，冷空氣活動頻繁，此時南方水汽充足，暖溼氣流在向北輸送過程當中遭遇冷空氣，常給南方帶來大範圍的雨雪天氣讓人瑟瑟發抖。

中國天氣網統計了常年大寒期間南方大城市的溼冷日數，貴陽以4.5天排在榜首，除了冷暖空氣交匯頻繁外，雲貴準靜止鋒也是貴陽拿下「溼冷王」的幕後推手。冷空氣南下時，遭遇烏蒙山阻擋會形成準靜止鋒，而貴陽正處在冷空氣堆積的一側，冬季常常「天無三日晴」，潮溼陰冷。

長沙、合肥、武漢、南昌也是大寒期間溼冷的代表城市。冬日裡，不到5℃甚至0℃左右的氣溫，伴隨著連日的雨雪，屋裡屋外一樣冷，都是這些城市在大寒期間常常遭遇的情景。此外，江南地區的南京、杭州、上海和西南地區的成都、重慶也都在溼冷排行榜上有名。