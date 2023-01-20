南韓最後貧民窟九龍村（Guryong Village）大火

南韓首爾消防當局說，當地貧民窟周五大火，約有500人被撤離。不過，至今尚未傳出傷亡消息。

據路透和CNN新聞網20日報導，火勢從上午6:27在首爾南部僅存的貧民窟九龍村（Guryong Village）延燒，而當地有超過600戶居民。消防官員說，至今約有60戶全毀，他們已出動140名消防隊員遏制火勢。此外，現場還有10架直升機協助救災。

南韓總統尹錫悅要求全力灌救，動員一切可用的消防員和裝備，以將損害降到最低。此外，行政安全部長官（內政部長）李相民也指示官員，要防止任何衍生性損害，並保護鄰近區域居民。

南韓最後貧民窟九龍村（Guryong Village）大火

首爾的江南區是南韓最繁華富裕的地區，但位於同一區的九龍村卻聚居了大批貧民，成了南韓貧富差距最鮮明的實例。1980年代後，政府因要舉辦漢城奧運，強制拆遷，一些無處可去的貧民，就移居沒在拆遷名單內的九龍村。

接著1994年，三星選中道谷洞一帶，拆除老屋，大興土木，建築高級商辦大樓和公寓，一些沒有棲身之處的貧民又遷居當地，使得當地居住環境更趨惡劣。事實上，早在2019年時，當局就警告九龍村居民，當地很容易發生火災。