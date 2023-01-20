C羅（右2）不同意裁判吹罰而斯牙裂嘴。（美聯社）

C羅（上）與梅西（下）再度同場較勁。（美聯社）

📸 - Lionel Messi & Cristiano Ronaldo during what could be their final game against each other. pic.twitter.com/m4SRkbYM7G — 𝐀𝐅𝐂 𝐀𝐉𝐀𝐗 💎 (@TheEuropeanLad) January 19, 2023

巴黎聖日耳曼（PSG）在友誼賽以5比4擊敗沙烏地明星隊「Riyadh Season」，不過上半場雙方就打得十足火熱，梅西（Lionel Messi）破門助PSG先馳得點，C羅則是靠著一次12碼及對手解圍失誤，半場就寫下獨中兩元的紀錄，令場邊觀眾看得相當過癮。

本場最關注的焦點，莫過於在絕代雙驕C羅及梅西身上，比賽開始前的球員通道上，C羅就陸續與內馬（Neymar）、姆巴佩（Kylian Mbappe）相互致意，對於一生的勁敵梅西更是送上大大的擁抱，隨後2人也相視而笑。比賽開始前C羅也和梅西小聊了幾句，並再次握手相互致意，展現了友好情誼。

Leo Messi, Mbappé, and Neymar with Cristiano Ronaldo before the match! 🇫🇷🇦🇷🇧🇷🇵🇹🎥pic.twitter.com/alIddJMOhI — PSG Report (@PSG_Report) January 19, 2023

Cristiano Ronaldo and Lionel Messi embracing before a match for what might be the last time.



Who's cutting onions? 🥹



(via benblack/Instagram) pic.twitter.com/cLHlKXFXar — ESPN FC (@ESPNFC) January 19, 2023

不只是與梅西互動密切，C羅在一次攻防中遭PSG門將擊中臉部，身為小迷弟的姆巴佩替偶像送上安慰，摸摸他受傷的臉頰，姆巴佩貼心的舉動也讓C羅開心的笑了。姆巴佩在去年世界盃上與吉魯（Olivier Giroud）有非常有趣的互動，對於國家隊老大哥他則是毫不留情，直往進球後的吉魯臉上拍巴掌招呼。

mbappe checking out ronaldo’s bruise 🥹 pic.twitter.com/S9QMkXf4NP — aurora (@cr7stianos) January 19, 2023

雖然無緣替Riyadh Season贏下比賽，但本場梅開二度的C羅還是獲選為單場最佳球員，睽違已久重新回到場上，C羅難掩興奮情緒，在IG發文寫下：「很高興能回歸賽場，而且還有著進球表現，也很開心能夠見到一些老朋友。」而梅西也在IG限時動態上傳與C羅擁抱的片段，雙雙展現足壇巨星的風範。