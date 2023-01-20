美國今天宣布向烏克蘭提供價值25億美元的新軍援方案，包括數以百計的裝甲車輛，並向烏克蘭空防提供支援。

路透社報導，美國國防部在聲明中說，最新的軍援包括59輛布萊德雷步兵戰車（Bradley Fighting Vehicle）與90輛史崔克裝甲運兵車（Stryker Armored Personnel Carrier）。

美國國防部說，最新的援助也包括追加的高機動性多管火箭系統（HIMARS，簡稱海馬士）彈藥、8套「復仇者」（Avenger）防空系統、數以萬計的砲彈與約2000枚反裝甲火箭。

自俄羅斯去年2月揮軍入侵烏克蘭以來，美國總共向烏克蘭提供超過274億美元的安全援助。

西方盟國已承諾向烏克蘭提供價值數十億美元的武器。擔憂俄軍將趁著冬季重整旗鼓並發動大型攻擊，烏克蘭敦促盟國提供更多支援，以協助對抗俄羅斯入侵。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）去年12月訪問華府時告訴美國國會，軍援烏克蘭是對民主的投資，這不是在做慈善，敦促美國持續提供支援。