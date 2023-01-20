隨著湖人「小皇帝」詹姆斯生涯總得分距離NBA歷史得分王「天勾」賈霸越來越近，正在法國巴黎參與海外例行賽的NBA總裁席爾佛提前預告，「詹姆斯成為歷史得分王的比賽一定會被廣泛傳播，我們正在考慮如何向他致敬，屆時一定會暫停比賽，確保我們能夠記錄這歷史性的一刻，之後還會舉辦更大慶祝活動。」

也難怪席爾佛會如此提前預告，畢竟賈霸高掛已久的聯盟得分王寶座(生涯總得分38387分)，已經逐漸被詹姆斯追近，目前詹姆斯拿下38104分，距離賈霸只剩283分，以詹姆斯本季場均29.8分的進度來看，詹姆斯還要9到10場例行賽就可超越賈霸。

以湖人目前賽程安排，只要詹姆斯沒有突然受傷或感冒缺陣，他最有可能成為歷史得分王的例行賽，將是2月5日客場出戰鵜鶘，或是2月8日主場遭遇雷霆，但以詹皇最近3場平均攻下38.3分的凶猛火力來看，或許他有機會更早達成這個最重要的生涯里程碑。