行政院長蘇貞昌昨（19）日向總統蔡英文請辭後，蔡英文昨晚在臉書PO出長文細數蘇貞昌政績。對此，前立委林濁水認為，蔡的稱讚不是虛應故事的套話，但卻顯示出問題的嚴重性，「既然能力這麼強貢獻這麼大這麼多，這樣的好閣揆卻保不住，善善不能留，這樣的總統，只能嘆氣」。

蔡英文昨在臉書指出，非常感謝蘇揆願意在四年多前的艱困時刻扛下重擔，這四年多來總是站在第一線，幫她扛住許多壓力，「蘇院長挑的擔子有多重，我最了解；而要挑起這樣的重擔，不能靠優雅的姿勢，而是靠堅定的決心」。

蔡英文提到，這四年多以來，蘇院長是推動台灣進步的重要力量，包括過去幾十年做不到的「班班有冷氣」，蘇院長一年多就做到了；等待四十年的環島鐵路電氣化，蘇院長也完成南迴鐵路的最後一哩路。此外，蔡總統說這四年多來，加薪、減稅、增福利，政府歲計賸餘還能夠連續四年突破一千億，「蘇院長總是化不可能為可能，過去做不到的，蘇院長都做到了」。

對此，林濁水昨在臉書指出，蔡英文細數的政績每項都是事實，因此稱讚不是虛應故事的套話。由於不是套話，問題才真正嚴重，「既然能力這麼強貢獻這麼大這麼多，這樣的好閣揆卻保不住，善善不能留，這樣的總統，只能嘆氣」。

該文引來網友回應表示「蔡英肯定蘇的所有政績，不可能都不是客套話，看看台灣人民對蘇院長反感的民調那麼低是假嗎的? 蔡能不考慮嗎？」、「有能力的人不見得就一定要站在這位置，民進黨也不是非蘇不可，以長久計，2年前蘇本該就該下台，讓新人磨練，這對國家及民進黨都好，只是因為疫情，讓蘇又留下來」。