雞湯補身並非適用於每個人，中醫師王大維分享一案例，一名男子患有嚴重乾癬疾病，原先控制良好，卻因喝下公雞補湯導致乾癬嚴重發作。他提醒，公雞屬性溫補，患有高血壓、過敏、乾癬的族群，應少碰為妙。

王大維在節目「健康好生活」中分享，一名35歲男子患有相當嚴重的乾癬性疾病，經長期調理後，病況穩定。因母親體貼他科技業工作性質，工時長過度勞累，因此到菜市場挑了一隻公雞，用十全大補湯燉給兒子吃，沒想到卻導致他隔天全身乾癬發作。

他表示，因為公雞適合體虛、腎陽不足者，所以不適合乾癬、火氣大、高血壓、中風、癌症、痛風、風熱感冒、過敏症這8類人食用。

他也說明公雞與母雞在補身的功效與使用方式。

1. 公雞屬性：溫補

功效：對腎陽不足所致小便頻密、精少精冷等症、會尿床者，有很好輔助療效。適合青壯男性食用

怎麼吃：不適合火氣大、高血壓、中風、癌症、痛風、風熱感冒的病人；過敏症、牛皮癬人也應少吃。

2. 母雞屬性：陰虛、氣虛

功效：能益氣養血、健脾補虛，適合體質虛寒、大病初癒者。對經期或者產後血虛的女性有補血作用，也適合體質虛弱的老年人。

怎麼吃：母雞較油，可把油撈掉，或是選用烏骨雞燉補對身體更好；可配合蔘鬚、粉光蔘等，降低燥熱。