【旅奇傳媒／編輯部整理】農曆春節即將到來，2023台北年貨大街熱烈開賣中，年前來到迪化街除了採買南北貨，大稻埕一帶還有隨處可見的復古街廓、百年古蹟與文創小店可以走逛，臺北市政府觀光傳播局出版的《大稻埕、大龍峒》觀光摺頁，準備了清楚明瞭的地圖指引及店家介紹，帶領旅客飽覽臺北之美。

「十連棟」是位於迪化街的紅磚洋樓，壯觀的拱形長廊吸引時代劇慕名取景。（圖／臺北市政府觀光傳播局）

觀傳局表示，《大稻埕、大龍峒》摺頁以懷舊饗宴、人氣美饌、藝文雜貨、古蹟巡禮等主題，收錄大稻埕及大龍峒的寶藏店家，一「頁」在手便能輕鬆尋寶，隨興走訪座落老洋樓內的咖啡館、三代傳承的老糕餅店、臺北第一家西餐廳，以及結合多功能展演的異國美食廣場。

「合興壹玖肆柒」是傳承70餘年的老字號糕餅店，改良傳統手藝創作精緻花型糕點。（圖／臺北市政府觀光傳播局）

此外，摺頁也介紹吃飽喝足後的街區散策，從大稻埕延伸到大龍峒，閩南古厝、都鐸莊園、百年藥房，到日式禪意古寺以及市立美術館等各式景點，而最壯觀的當屬迪化街的「十連棟」洋房，正是金鐘鉅作《茶金》曾取景的地點，氣派的紅磚拱門與巴洛克風牌樓，經過修復重建，保留了舊時的古意韻味，遊客還能到周邊店家或大稻埕遊客中心租借旗袍、漢服，一秒變身時代劇主角！

百年燈籠老店「老綿成」結合臺灣花布及水墨藝術，打造古典現代風格藝品。（圖／臺北市政府觀光傳播局）

疫後旅遊復甦，觀傳局指出，富有文化底蘊的大稻埕、大龍峒將重登國際觀光熱點，因此摺頁也特別加碼發行英文版，讓國際觀光客到訪也能按圖索驥。《大稻埕、大龍峒》中、英文版摺頁可於全臺各地旅遊服務中心免費索取，或至臺北旅遊網查閱電子版：

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