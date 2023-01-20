前北約助理秘書長耶格林斯卡斯接受中央社專訪指出，中國的軍事恫嚇升高，這既讓歐洲各國意識到不可高估北京的善意，也提供台灣契機凸顯自身作為自由民主夥伴的價值，進而與北約的安全事務體系發展更緊密關係。

耶格林斯卡斯（Giedrimas Jeglinskas）認為，科技與技術是值得台灣積極嘗試的安全合作突破點。北大西洋公約組織（NATO）目前在亞太區域有4個正式合作夥伴：日本、南韓、澳洲、紐西蘭。

值得注意的是，北約成員國英國和美國2021年9月與澳洲宣布成立AUKUS三方安全夥伴關係，目標除了協助澳洲打造核動力潛艦，若干專家也指出，極音速、量子科技等高科技領域合作才是最值得期待、極具擴展潛能的重點。

倫敦國王學院（King's College）東亞戰爭戰略研究教授帕特拉諾（Alessio Patalano）曾在英國國會聽證會指出，台灣有潛力參與AUKUS涉及的高科技合作。

耶格林斯卡斯近日接受中央社專訪時說，不僅是AUKUS，以政治議題為主軸的美國、日本、澳洲、印度「四方安全對話」（QUAD）也有往防衛科技合作聯盟發展的趨勢。

台灣擁有具競爭力的科技產業，耶格林斯卡斯說，他相信許多國家會願意與台灣合作，包括立陶宛等北約成員國。

台灣與立陶宛近日簽署協議，在半導體產業正式展開技術與生產合作。目前全球約9成先進製程晶片由台灣製造。

耶格林斯卡斯一個多月前甫卸任北約助理秘書長一職，曾任立陶宛國防部副部長，主責軍力發展、國防採購、產業及科技合作等事務，也曾擔任國防部高階情資分析師，目前是華府智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）高階研究員。

國防部副部長柏鴻輝及內政部次長陳宗彥去年12月低調訪問立陶宛時，耶格林斯卡斯曾與他們會面。具日本與新加坡經驗的耶格林斯卡斯說，若有機會，他十分期待訪問尚未造訪過的台灣。

北約去年6月在西班牙馬德里峰會啟動「北約創新基金」（NATO Innovation Fund, NIF），是全球第一個多主權創業投資基金，金額高達10億歐元，執行期間為15年，預計聚焦人工智慧、量子科技、自控技術、生物科技、創新材料、太空和能源等領域的「軍民兩用」新創早期投資。NIF並將投資性質、目標相近的其他創投基金。

目前北約總計30個成員國有22個參與NIF，包括英國、立陶宛、捷克、斯洛伐克、愛沙尼亞、拉脫維亞、波蘭、荷蘭、丹麥、挪威、比利時、德國、義大利等。美國和加拿大則將另外挹注5億歐元，在北約的歐洲成員國境內作相關投資。

耶格林斯卡斯告訴中央社，雖然北約終究是區域性的安全組織，且任何在歐洲－大西洋區域以外、由北約主導的行動都必須遵循北約在跨大西洋區域內一向奉行的「共識決」原則，但台灣除了期待在「台海有事」時獲得外援，也能透過參與由北約發起、在各成員國落實的科技發展計畫成為北約防衛－科技生態系一員，在互利共好的前提下，透過實務累積信任與合作基礎，「夥伴關係不會憑空出現」。

他指出，北約的責任是確保成員國範圍內約10億人的安全，而軍事優勢的關鍵之一是科技優勢，「若中國積極投資顛覆性創新技術，我們當然也必須這麼做」。

耶格林斯卡斯提到，理想情況下，NIF可發揮示範作用，鼓勵台灣及其他亞太區域國家透過類似的、可集結公、私資源的創投基金發展軍民兩用創新科技，甚至進而與北約體系合作。

不過，耶格林斯卡斯強調，致力維護以規則為基礎的國際秩序以及自由、民主治理、法治等原則，是重要合作前提。

在全球安全牽一髮動全身的今天，耶格林斯卡斯指出，北約在歐洲－大西洋區域之外擴展合作有助確保以規則為基礎的國際秩序。亞洲地緣政治動盪、中國日益積極企圖重塑國際秩序，這意味台灣、日本、南韓、澳洲等區域成員必須加緊腳步厚植足以發揮「嚇阻」與「防衛」效用的科技實力。為達此目標，以NIF的核心宗旨與任務為參照，建立主權、甚至多主權創投基金，是亞太各國值得思考的路徑之一。

至於北約內部對中國侵台威脅的評估，耶格林斯卡斯提到，在情資方面，北約主要依賴個別成員國及夥伴國的資訊分享與交流；就他個人能公開表述的部分，他想強調，烏克蘭得以成功對抗俄羅斯的大規模侵略、並透過在戰場上取得的優勢主導對俄談判，是現階段台灣所能運用的最佳嚇阻方式。