美國通膨雖已出現趨緩跡象，但市場擔憂聯準會（FED）長時間升息的鷹派立場，恐導致經濟衰退，加上美國債務上限逼近，拖累美股四大指數全面收黑，其中費半指數重挫近3%最慘，台積電兩大客戶超微和輝達分別大跌4%、2.7%，影響所及，台積電ADR下挫1.2%，為今年以來單日最大跌幅。春節期間台股休市10天，投資人應多留意國際市場變化。

美國上周首度請領失業金人數意外降至19萬，創去年9月以來低點，反映出就業市場仍然穩健，可能支撐薪資成長和通膨。

市場關注聯準會官員談話，研判未來貨幣政策走向。FED副主席Lael Brainard周四表示，目前通膨雖有放緩跡象，不過仍維持高檔，聯邦公開市場委員會（FOMC）在2月1日可能再度升息1碼（0.25%），提高到4.5%至4.75%的目標區間，以進一步壓抑通膨。

美國聯邦政府負債周四（19日）觸及31.4兆美元（約台幣950兆）法定債務上限，若國會未及時採取行動，將面臨美債違約風險，恐影響政府運作。聯邦政府理論上不能再舉債應付日常開支，但財政部仍可採取一些手段，包括延遲退休基金供款之類，可讓政府暫時周轉，維持正常運作，至少到6月初避免債務違約。

美國財長葉倫表示，債務發行暫停期從1月19日開始到6月5日。

基於上述原因，美股四大指數周四全面收黑。道瓊指數下跌 252點（或 0.76%），收 33044 點；那斯達克指數下跌 104 點（或 0.96%），收 10852 點；標普 500 指數下跌 30 點（或 0.76%），收 3898點；費城半導體指數下跌 79點（或 2.83%），收 2710點。

科技五大天王漲跌互見。蘋果小漲0.04%；Alphabet（Google母公司）漲 2.12%；Meta（原臉書）上漲 2.35%；微軟下跌 1.65%；亞馬遜跌1.86%。

費半成分股全面下挫。超微（AMD）重挫 4%；高通挫跌 3.65%；應用材料下殺3.23%；輝達（NVIDIA）下跌 2.78%；英特爾跌 1.35%；。台股ADR部分，台積電 ADR下跌 1.2%聯電 ；ADR下跌 2.11%。