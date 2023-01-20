大陸《環球時報》20日報導，國際貨幣基金（IMF）副總裁戈皮納特當地時間18日在達沃斯世界經濟論壇年會上表示，中國大陸經濟可能從今年第二季開始迅速復甦。

路透18日報導，戈皮納特稱讚中方的重新開放是一個積極跡象，同時也表明中方已準備好重新與世界接觸。「我們預計中國的增長將回歸。」戈皮納特說，從現在的疫情形勢來看，如果持續平穩下去，「我們可能會看到從今年第一季後，中國將開始非常迅速地復甦」。

在達沃斯論壇上看好中國大陸經濟的不只有戈皮納特。美國有線電視新聞網（CNN）報導稱，最近幾個月，商界領袖對全球經濟缺乏信心，對衰退的擔憂給前景蒙上陰影，抑制了投資。但現在，謹慎的樂觀情緒開始出現。這在很大程度上要歸功於中國大陸。去年年底，中方調整了疫情防控措施，預計將引發一波支出浪潮，可能會抵消美國和歐洲的經濟疲軟。

香港交易所主席史美倫表示：「中國的重新開放必然是一件大事，它將成為增長的主要推動力。」標普全球總裁兼執行長道格拉斯．彼得森同樣表示，盡管他預計今年歐美會出現輕度衰退，但中方調整防疫政策將有助於減輕全球的痛苦。「有被壓抑的儲蓄，有被壓抑的需求，所以我們預計中國將出現非常強勁的增長，特別是在今年稍晚。」彼得森補充說，他預計「今年全球將出現淨增長」。

路透報導，中國大陸經濟在2022年增長3.0％。經濟學家預計，中國大陸2023年的增長率將在4.9％左右，還有一些經濟學者認為將在5.5％左右。新加坡《聯合早報》網站19日報導，在中方重開國門，以及當地經濟到2022年底有了出人意料的強勁表現後，經濟師調高了今明兩年中國大陸經濟的增長預測。

《環球時報》報導，對外經濟貿易大學金磚國家研究中心主任藍慶新表示，今年中國大陸經濟將維持較好的復甦態勢，經濟增長也將回升到正常水準，整體將呈現恢復性甚至報復性上漲的特點。「中國經濟的迅速復甦與去年底召開的中央經濟工作會議定下的主基調密切相關，會議要求的穩增長、穩就業、穩物價等一系列措施，勢必會對經濟帶來強有力的拉動作用。」