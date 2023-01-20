美拍點「驛生幸福站」由粉紅櫻花搭配吊飾帶來浪漫和喜氣。（陳淑芬攝）

台中驛鐵道園區春節打造童玩一條街，邀請親子共享濃濃古早味。（陳淑芬攝）

車站不只能搭車！台中驛鐵道文化園區春節推出「台中驛冬日嘉年華」活動，打造「童玩一條街」，推出彈珠檯、沙包等古早味童玩，復刻古早童年趣味，並規劃鐵道迷畫家康學鳳的「少女の台中驛遊」創作展、布袋戲演出，受歡迎的「驛生幸福站」、「祈福神社」等美拍點，邀請民眾親子共度喜氣又浪漫的新年。

台中驛鐵道文化園區以台中車站新、舊站為核心，園區鐵鹿大街在春節期間打造「童玩一條街」，重現古早味童玩遊戲場景，1月22日（大年初一）起至29日免費提供踩高蹺、踢毽子、拋沙包、打陀螺等遊戲體驗；「挑戰童玩賽」每局20元，完成打彈珠、套圈圈等指定任務，有機會獲得小禮。

22日上午11時起開賣限量100袋的「人氣角色超值限定組合福袋」，包括「無所事事小海豹」、「ㄇㄚˊ幾」「好想兔」等人氣貼圖主角商品，設主題拍照區及台中限定展區，迎接兔年來臨。

此外，康學鳳的「少女の台中驛遊」創作展，以火車為主題所創作的各式可愛少女圖像，其中包括園區收藏的EMU100型、DR2700型、R100型共5輛火車，少女們介紹相關火車知識，活潑地帶民眾走進火車世界，將展出至3月16日。

2處美拍點包括，位於台中驛二月台「驛生幸福站」，粉紅櫻花搭配吊飾帶來浪漫和喜氣；「祈福神社」位在舊軌大草原，不管情侶還是親子都適合來這絕佳拍照場景留下回憶。

25日（初四）下午2時安排聲五洲掌中劇團偶戲劇場「小神童大冒險」，舞龍舞獅、小財神秀及雜技演出；初七下午2時另舉辦「偶戲工作坊」，小朋友可動手彩繪戲偶與製作偶扇。