農曆新年不少人都期待返家過年與家人相聚拿紅包，據《東森新聞》報導，命理師分享過年包紅包５禁忌，包括尾數要雙、避開4等不好諧音、長輩包給晚輩以統一金額為佳、晚輩包給長輩最好逐年增加及視交情而定，命理師提醒紅包金額要注意，包錯恐觸霉頭。

【包紅包5禁忌】

1、尾數要雙

所謂的尾數要雙是指在扣除0尾數後必須要是雙數結尾，例如5000元雖屬偶數，但不看0的話是5結尾，就不太適合用來包紅包。

2、避開4等不好諧音

習俗認為4音同「死」不吉利，需避開此數字以免觸犯大忌。

3、長輩包給晚輩以統一金額為佳

包給晚輩的紅包金額可落在600元到3600元之間，不過最好和大家統一說好包多少，以免小孩之間相互比較產生心理不平。

4、晚輩包給長輩最好逐年增加

給長輩的紅包最好逐年增加，如有困難至少和去年的金額打平，晚輩通常包給爸媽、爺爺奶奶、外公外婆，大概都從6000元開始，若考量出社會第一年或自己存的錢不多，也可以從3600元開始包，量力而為即可。

5、視交情而定

平常有聯絡、感情好的晚輩或長輩，可包多一點，但一年見不到一次的就可包少一點，如200元，因過年拿紅包主要是沾沾喜氣。