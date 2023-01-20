年節將近，許多民眾紛紛到賣場採購年節用品。昨(19)日晚間高雄鼓山區好市多賣場的停車場就有兩部汽車因為停車問題產生誤會，民眾誤以為打架糾紛趕緊報警。警方快打部隊迅速到場，發現僅是停車問題起口角，並無肢體衝突，雙方在員警說明後並未有進一步動作。

鼓山分局龍華所於19日晚間8點左右獲報，在鼓山區大順一路一家賣場停車場有打架糾紛，隨即調派線上警組及快打部隊到場。員警到場發現係停車糾紛引發口角。初步了解，張姓男子(26歲)駕駛黑色自小客車搭載父母到賣場採購物品，在停車場等候他車離場時準備倒車停入，後方陳女(49歲)駕駛白色自小客車發現空位，讓友人先行下車指揮停車，沒想到黑色車輛直接倒車停入，因而引起陳女一方不滿。

好市多賣場的停車場就有兩部汽車因為停車問題產生誤會，民眾誤以為打架糾紛趕緊報警。警方快打部隊迅速到場。(宋原彰翻攝)

鼓山分局員警獲報到場了解原委後，進行溝通並說明各自權利，截至目前為止雙方並未提告。鼓山分局長陳奕良呼籲：「年節期間，各賣場及景點車潮擁擠，請多點耐心或利用大眾運輸系統，減少停車之苦」。